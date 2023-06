Morre aos 93 anos de idade em Aracaju, Monsenhor José de Souza Santos

A população católica sergipana, amanheceu consternada com a triste notícia do falecimento do Monsenhor José de Souza Santos, 93, ocorrido no começo da manhã desta sexta-feira, 16, no Hospital Primavera, em Aracaju.

A informação é que, o padre já idoso, estava bastante debilitado e se encontrava internado com o acompanhamento de alguns sacerdotes de Tobias Barreto e alguns leigos (cuidadores), e veio a falecer esta manhã, por volta das 10h.

O féretro e o sepultamento serão em Tobias Barreto, cidade onde residia. Antes haverá a celebração da Missa de Corpo Presente, a partir das 10h.

Para o bispo da Diocese de Estância, Dom Genivaldo Garcia, o “Monsenhor Souza, foi um grande apóstolo da Arquidiocese de Aracaju e também da Diocese de Estância. Homem simples, piedoso, devoto do Coração de Jesus, sensível às vocações e dos sacerdotes, abnegado, um grande discípulo de Jesus e missionário de sua palavra. Monsenhor Souza trabalhou em várias paróquias de Aracaju e de Estância, entre elas, Itaporanga D’Ajuda, Ribeirópolis e Tobias Barreto. Ele teve a graça de falecer no Dia do Coração de Jesus, que é um dia muito especial (“o sacerdote é o amor do Coração de Jesus”). Ele que era um grande devoto do Coração de Jesus, e será sepultado no Dia do Imaculado Coração de Maria. Que Deus der a ele, a paz e o descanso eterno, e que ele no céu, interceda por todos nós sacerdotes, bispos, povo de Deus, que continuamos em marcha como Igreja peregrina.”

DADOS SOBRE MONSENHOR SOUZA

Nascido em 27 de novembro de 1930, em Tobias Barreto/Se, Padre José, Padre Souza ou Monsenhor José de Souza, assim carinhosamente chamado, era a personificação da própria história do município de Tobias Barreto.

Durante sua trajetória de 63 anos de dedicação total à Igreja Católica, o maior líder religioso da região teve passagens, dentre outras, pela Filarmônica Lira Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, dirigiu o Colégio Abelardo Barreto do Rosário, além de ter estimulado a construção e criação do Abrigo de Idosos Mariquinha Barreto.

O Monsenhor José de Souza Santos: um homem de Deus, o professor e escritor Roberto Bispo dos Santos descreve a biografia deste homem simples. O autor revela, entre outras curiosidades, que Padre Souza morou onde hoje está localizada a loja LME Fonseca. Também revela o gosto do então seminarista pelo futebol, quando chegou a participar de partidas trajado com batina. (Fonte: portalsergipe.ne)

“Um ser humano que exala humildade e amor. Esse é Monsenhor Souza, filho de Tobias Barreto e pároco da cidade por mais de 40 anos, que hoje completa 90 anos de idade e história junto à mudança na vida do nosso povo. Padre Souza, é um exemplo de ser humano que sempre lutou pelas causas sociais e pela vida dos mais pobres. Tive a honra de trabalhar ao lado dele por muito tempo, quando ele foi pároco da Paróquia Nossa Senhora Imperatriz do Campos e eu membro do Cursilho de Cristandade. Todo o meu reconhecimento, gratidão e minhas homenagens.” (Dilson de Agripino – prefeito de Tobias Barreto).

Por Magno de Jesus