Faleceu nesta sexta-feira em Aracaju, D. Leônia Gama de Oliveira

Morreu na última sexta-feira (14), a proprietária do Cartório do 6º Ofício, Leônia Gama de Oliveira, em Aracaju. O cartório é localizado na rua Itabaiana, no Centro da capital.

O velório foi realizado no Cemitério Colina da Saudade e o corpo foi sepultado no sábado (15).

Em nota, a Associação dos Notários e Registradores do Estado Sergipe lamentou a morte de D. Leônia Gama e prestou homenagem nas redes sociais:

Lembraremos sempre com carinho e gratidão da Dra. Leônia Gama de Oliveira, titular do Cartório do 6° Ofício da Comarca de Aracaju/SE, que infelizmente nos deixou. Sua dedicação e profissionalismo foram inestimáveis para toda a comunidade cartorária e para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Neste momento de pesar, a ANOREG/SE se une em solidariedade à família, amigos e colegas, compartilhando o sentimento de perda e saudade. Que a sua memória seja um legado de inspiração e referência para todos nós.