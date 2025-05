Morreu nesta terça-feira (20), o ex-prefeito de Japaratuba Pedro Moura Neto, aos 74 anos.

As informações passadas por familiares são de que Pedro Moura estava internado em um hospital particular de Aracaju e morreu após complicações de um câncer no pâncreas. Ele era casado e deixou quatro filhos.

O corpo está sendo velado na Câmara de vereadores de Japaratuba. O sepultamento está previsto para acontecer a partir das 14h no cemitério da cidade.

Foto reprodução