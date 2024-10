Morreu na noite desta quarta-feira (16), o homem que ficou gravemente ferido após uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão, na BR-235, em Nossa Senhora do Socorro. A informação foi confirmada pelo Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

A colisão frontal ocorreu no início da tarde no km 16 da rodovia. A vítima foi encaminhada com ferimentos graves ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

No Huse ele foi submetido a uma cirurgia ortopédica, mas não resistiu aos ferimentos.