Morre o médico Mateus Dourado, aos 44 anos, no Hospital Regional de Itabaiana

Morreu nesta quinta-feira (10), em Itabaiana, o médico Mateus de Castro Dourado Torres, aos 44 anos.

As informações são de que ele sentiu-se mal durante a noite e procurou atendimento no próprio Hospital Regional, onde foi acolhido pela equipe médica, porém o Dr. Mateus sofreu um mal súbito durante a realização de um exame e acabou não resistindo.

Dr. Mateus atuava no Programa Mais Médicos, no Centro de Saúde da Família Josefa Arinda de Oliveira, localizado no Bairro Queimadas em Itabaiana.

Foto reprodução