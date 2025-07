Morre o Sr. José Carlos de Menezes, proprietário do bar do Guaiamum no conjunto Santa Tereza

É com profundo pesar que o blog Espaço Militar comunica e lamenta o falecimento do Sr. José Carlos de Menezes, proprietário do conhecido Bar do Guaiamum, situado no conjunto Santa Tereza, em Aracaju, face a problema de coração.

O corpo está sendo velado no velatório OSAF, situado na Rua Itaporanga, nº 436, Centro, em Aracaju.

Rogamos a Deus que receba a alma do mesmo e que possa dar o devido conforto aos familiares e amigos por tamanha perda.

Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. (João 11:25-26).

Matéria do blog Espaço Militar