MOSAIC PRORROGA PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA DE ESTÁGIO COM ESTRATÉGIA AFIRMATIVA EM SERGIPE

Interessados têm até o dia 16 de setembro para se inscrever. O objetivo da companhia é recrutar estudantes de ensino superior de seis estados para promover e ampliar a diversidade interna

A Mosaic prorrogou para o dia 16 de setembro o prazo das inscrições para o processo de seleção do programa de estágio “Novos Talentos”, com estratégia afirmativa direcionada às mulheres e pessoas negras, tendo como requisito a graduação prevista para à partir de dezembro/2025.

As vagas são destinadas a estudantes dos estados de São Paulo (São Paulo), Minas Gerais (Araxá, Tapira e Uberaba), Paraná (Paranaguá), Goiás (Catalão), Mato Grosso (Sorriso) e Sergipe (Rosário do Catete), que fazem graduação nos cursos Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Relações Públicas, Comércio Exterior, Jornalismo, Turismo, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Tecnologia da Informação, Direito, Economia, Engenharias, Geologia, Logística, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e áreas afins.

A companhia coloca a diversidade e inclusão como uma prioridade na estratégia de negócio. “Ao longo dos anos, a iniciativa vem proporcionando oportunidades para estudantes de diversas regiões do país. Entendemos que a diversidade e a inclusão devem estar presentes na estratégia de negócio, da oferta de vagas à construção de um ambiente acolhedor para todos, motivo pelo qual essa é uma iniciativa de tanta relevância para nós, para o setor e para os futuros profissionais”, afirma Caroline Oliveira, especialista de Aquisição de Talentos da Mosaic.

Processo seletivo

O processo de seleção conta com apoio da empresa Across na execução das etapas que envolvem testes com recursos de gamificação. Também estão previstas entrevistas e dinâmicas virtuais em grupo com a área de Recursos Humanos e uma entrevista com liderança da Mosaic. Os candidatos aprovados seguirão para etapas admissionais e de integração. Aqueles que não avançarem, receberão uma devolutiva sobre sua atuação no processo, como uma forma de desenvolvimento de carreira.

Durante o programa de estágio, os participantes poderão desenvolver suas habilidades técnicas e comportamentais por meio da imersão no dia a dia de trabalho, utilizando ferramentas de treinamento e desenvolvimento. Além disso, terão a oportunidade de ingressar em uma companhia que atua em dois setores muito relevantes da economia, o agronegócio e a mineração.

São mais de 50 vagas ofertadas, com a previsão de início para os estudantes selecionados em novembro de 2024 e janeiro de 2025. Os interessados podem se inscrever pelo site: https://mosaic.across.jobs.

Sobre a Mosaic

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo buscando solucionar desafios de maneira diferente, refletindo seu espírito inovador reconhecido mundialmente. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. Sua produção se dá com base em conhecimentos sólidos, adquiridos a partir de evidências científicas que garantem a eficácia de seus produtos. Opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes, incluindo bioinsumos, para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. No Brasil, está presente em mais de dez estados, tendo presença também no Paraguai, com profissionais que trabalham diariamente comprometidos com a ética. Em outubro de 2024, a empresa completará duas décadas de compromisso em ajudar a alimentar uma população global cada vez maior, promovendo, para isso, ações que visam transformar a produtividade do campo e a realidade dos locais onde atua, de forma segura, sustentável e inclusiva. Para mais informações, visite nosso site. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn e acompanhe também nossos canais de conteúdo Nutrição de Safras e NutriMosaic.

