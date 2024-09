Mostra “O Teatro Sergipano na Pandemia” acontecerá em outubro

Foram muitos os desafios trazidos pela pandemia de Covid-19 em todos os setores, sobretudo no cultural. Com as restrições de público, a saída encontrada foi a migração para plataformas online, onde a cena foi adaptada para novas dramaturgias.

Produções teatrais foram adequadas para o meio digital e, apesar de perderem a experiência única da cena aberta, continuaram sendo realizadas. Dois anos depois, a mostra “O Teatro Sergipano na Pandemia” foi concebida para revisitar produções realizadas durante a pandemia, destacando suas novas poéticas. Gravações em vídeo de produções desse período serão exibidas no cineteatro do Espaço Cultural Yázigi, de 10 a 12 de outubro, em sessões às 18h e 20h.

Além das exibições, o evento inclui rodas de conversa com criadores e artistas sobre o impacto da mudança de formato em seus processos criativos. A seleção das obras para a Mostra se dará por meio de uma chamada pública, com curadoria de professores do curso de Teatro da Universidade Federal de Sergipe, que terão como objetivo garantir diversidade e qualidade, de modo a refletir a riqueza da cena teatral sergipana (veja o link no final do texto).

Ação expandida

O projeto também se destaca por possibilitar reflexões sobre como o cinema e o audiovisual se encontraram com o teatro nas telas a construção cênica, como na oficina “Entre o Teatro e o Cinema”. O curso de extensão gratuito será ofertado para o público em geral através da Universidade Federal de Sergipe (UFS), nos dias 18 e 19 de setembro, na Cinemateca – Departamento de Artes Visuais e Design (DADV) da UFS. As inscrições estão abertas até o dia 17 de setembro. A produção de análises dos participantes sobre obras sergipanas do período pandêmico será publicada no blog do evento e no site da Agência Mangue de Jornalismo.

A mostra também se expande para as mídias sociais, por meio de publicações sobre artistas e criações em torno de ponderações sobre a importância da arte em tempos de crise. De acordo com a idealizadora do projeto, a professora e performer Maicyra Leão, a mostra é uma celebração da resistência e da criatividade dos artistas locais, bem como uma homenagem à inovação e à adaptabilidade do teatro.

“A pandemia chegou ao fim, e pouco se discute sobre as influências estéticas que ela trouxe. Nesse contexto, a mostra busca destacar esses impactos e permitir que as inovações criativas, impulsionadas por ‘força das circunstâncias’, possam ser visibilizadas. Trata-se de uma celebração desse capítulo histórico que se encerra, com o objetivo de valorizar seus melhores frutos”afirma Maicyra.

A Mostra “O Teatro Sergipano na Pandemia” está sendo realizada pela Arcada Produções, por meio da Lei Paulo Gustavo, uma ação do Governo Federal, através do Ministério da Cultura, viabilizada pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê, do Governo de Sergipe. A ação tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Sergipe e do Yázigi Aracaju e tem como parceiros estratégicos a Cinemateca e os Departamentos de Teatro e Comunicação Social da UFS, a Agência Mangue de Jornalismo e a Birô Cultural Projetos e Produções.

IMPORTANTE

A programação completa estará disponível no perfil @arcadaproducoes

Link do chamamento para inscrição das produções:

https://drive.google.com/file/d/1xoB_oOuxSuXCAt85p4-jyHs5fab1YfYl/view?usp=drive_link

SERVIÇO

– Oficina de Crítica “Entre o Cinema e o Teatro”

Dias 18 e 19 de setembro

Horário das 9h às 12h.

Local: Cinemateca – DADV / UFS

Ministrante: Prof. Diogo Velasco – DCOS/UFS

Inscrições gratuitas para toda a comunidade via Portal de Cursos e Eventos do SIGAA/UFS até 17 de setembro

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/portal_cursos_eventos/login.jsf?aba=p-extensao

– Mostra “O Teatro Sergipano na Pandemia”

Dias 10, 11 e 12 de outubro

Horários: 18h (1ª sessão) e 20h (2ª sessão)

Local: Espaço Cultural Yázigi

Endereço: Rua Vereador Calazans, 494 – 13 de Julho

Ingressos: gratuitos (com retirada via Sympla)

Encerramento com Patrícia Polayne

Fonte: Assessoria de Imprensa