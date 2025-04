Motociclista de 60 anos morre após colisão frontal com ônibus na rodovia, no município de Lagarto

Um motociclista de 60 anos morreu na noite desta segunda-feira (28), após colidir seu veículo com um ônibus, na rodovia SE-459, no município de Lagarto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que a vítima seguia no sentido Povoado Brasília-Lagarto, quando colidiu frontalmente com um ônibus que trafegava no sentido contrário.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e no local, constatou o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

O condutor do ônibus permaneceu no local e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O ônibus foi liberado mediante termo de entrega.

Foto BPRv