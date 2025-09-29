Motociclista é preso por embriaguez após se envolver em acidente com carro na Rodovia SE-170, em Lagarto

Policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) atenderam uma ocorrência de acidente de trânsito na noite deste sábado (27), na Rodovia SE-170, no Povoado Sobrado, em Lagarto e terminou na prisão de um condutor por embriaguez na condução do veículo.

A PM informou que a Força Tática foi informada sobre uma colisão envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Ao chegar ao local, os policiais constataram o fato e, durante a abordagem, identificaram que o condutor da motocicleta apresentava visíveis sinais de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada, olhos avermelhados e roupas desarrumadas.

O homem confessou ter ingerido bebidas alcoólicas momentos antes do acidente. Além disso, foi verificado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) da motocicleta estava em atraso.

A condutora do segundo automóvel relatou que seu veículo sofreu avarias na lateral direita em decorrência da colisão.

Diante dos fatos e da impossibilidade de realizar o teste do etilômetro no local, foi lavrado o Auto de Constatação de Embriaguez, com base evidentes sinais de alteração da capacidade psicomotora apresentados pelo condutor.

Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde local para receber os cuidados médicos necessários.

O caso foi registrado na Delegacia Regional para as providências legais.

Com informações da PM/SE