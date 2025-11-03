MOTOCICLISTA FICA FERIDO APÓS ACIDENTE NA RODOVIA SE-245, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MALHADOR E RIACHUELO

Um acidente envolvendo uma motocicleta e outro veiculo deixou uma pessoa gravemente ferida na noite deste domingo (02), na Rodovia SE-245, entre os municípios de Malhador e Riachuelo.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que os veículos seguiam no sentido Malhador/Riachuelo quando a motocicleta colidiu com o outro veículo.

O BPRv informou ainda que o condutor da motocicleta foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Não há informações sobre o estado de saúde da vitima.

