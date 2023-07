Um motociclista ficou ferido na manhã desta sexta-feira (07) após colidir com um veículo de passeio na avenida Hermes Fontes, em Aracaju.

As informações são de que, com o impacto, o condutor foi arremessado na pista e ficou levemente ferido. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado a unidade hospitalar.

Foto CBM