MOTOCICLISTA FICA FERIDO APÓS COLISÃO COM CARRO DE PASSEIO NA RODOVIA SE-270, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

Um motociclista ficou gravemente ferido na madrugada deste sábado (21), após ser atingido por um veículo na rodovia SE-270, em Lagarto.

As informações são de que o motociclista seguia pela rodovia em sua moto com um reboque carregado com batatas doce, quando foi atingido por um veículo. Já o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro a vitima.

O condutor da moto foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado a uma unidade hospitalar da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A policia informou ainda que após o acidente, a placa do carro teria caído e foi recolhida pelas autoridades para ajudar na identificação do condutor.

O caso será investigado pela policia.

Foto reprodução redes sociais