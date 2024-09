Motociclista morre ao bater de frente com caminhão na SE-230

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa morta na noite desta segunda-feira (09), na Rodovia SE-230, em Canindé do São Francisco.

A motocicleta seguia no sentido Canindé/Poço Redondo quando colidiu com o caminhão transitava no sentido contrário.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e ficou à margem da rodovia e morreu no local.

Já o motorista do caminhão não se machucou. Ele prestou depoimento na delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.

Foto BPRv