MOTOCICLISTA MORRE APÓS ATROPELAR PEDESTRE NA RODOVIA SE- 200, POVOADO OITEIRO, NA CIDADE DE GARARU

Um motociclista morreu neste sábado (25), após atropelar um pedestre na Rodovia SE- 200, no Povoado Oiteiro, na cidade de Gararu.

As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRv) são de que o motociclista trafegava na rodovia sentido Porto Da Folha quando atropelou um pedestre que caminhava no acostamento da via. Com o impacto, o motociclista caiu e morreu no local.

Ainda segundo o BPRv, o pedestre teve lesão na perna e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao hospital.

Foto BPRv