Motociclista morre após colidir com caminhão na SE-290, em Poço Verde

Um motociclista morreu nesta terça-feira (25), após colidir lateralmente com um caminhão na rodovia SE-290, no povoado Malhadinha, em Poço Verde.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o condutor do caminhão seguia no sentido Tobias Barreto/Poço Verde, quando o motociclista acessou a via e colidiu lateralmente com o veículo.

O condutor da motocicleta morreu no local.

Já o motorista do caminhão foi conduzido à Delegacia de Poço Verde para o registro do boletim de ocorrência e realização do teste de etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.

Foto: BPRv