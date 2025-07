Motociclista morre em Pacatuba após bater em placa de sinalização no Povoado Timbó na Rodovia SE-100

Um motociclista morreu na noite desta segunda-feira (28), após um acidente de trânsito, no Povoado Timbó, na Rodovia SE-100, em Pacatuba .

A informação passada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o motociclista perdeu o controle da direção e bateu em uma placa de sinalização da rodovia.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito do condutor.

A Polícia Científica atendeu a ocorrência.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do motociclista.

Foto BPRv