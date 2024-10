Um motociclista morreu na noite desta terça-feira (29), após ele perder o controle do veículo e colidiu contra um poste, nas proximidades de Cruzinhas, no bairro Ceilão, em Campo do Brito.

As informações são de que a vitima era proprietário de um bar que funciona na barragem.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e no local constatou o óbito.

Foto redes sociais