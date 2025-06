Motociclista morre após colidir com um poste em Itaporanga D’Ajuda

Um motociclista morreu na tarde deste domingo (29) após perder o controle do veículo, sair da pista e cair na Rodovia SE-270, no Povoado Água Boa, em Itaporanga D’Ajuda.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) foram acionados para atender à ocorrência e ao chegar ao local, a equipe do SAMU constatou o óbito.

O motociclista seguia no sentido do Povoado Água Boa para o Povoado Nova Descoberta quando perdeu o controle do veiculo próximo ao viveiro de camarão da Central de Pescados.

Equipe da Criminalística esteve no local para realizar os procedimentos periciais e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

A motocicleta não pôde ser identificada, pois foi retirada do local por populares antes da chegada da guarnição,

Com informações do BPRv