Motociclista morre após colidir de frente com carro na Rodovia SE-230

Um motociclista morreu na noite dessa segunda-feira (03), após colidir com um carro de passeio na SE-230.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar de Sergipe (BPRv) são de que o carro seguia sentido Nossa Senhora das Dores/Feira Nova e a moto no sentido contrário quando colidiram frontalmente nas proximidades do Povoado Sapé.

O BPRv informou ainda que o condutor do carro foi conduzido para a delegacia plantonista onde foi realizado o teste de etilômetro com resultado negativo.

Foto BPRv