MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLIDIR EM POSTE NA RODOVIA SE-464, NO POVOADO COQUEIRO, EM SÃO CRISTÓVÃO

Um motociclista de 27 anos, morreu na noite deste domingo (23), após colidir contra um poste na rodovia SE-464, no povoado Coqueiro, em São Cristóvão.

As informações levantadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), são de que o motociclista seguia no sentido Povoado Rita Cacete/BR-101, e na entrada do povoado Coqueiro, colidiu contra um poste.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e no local constatou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Já a moto foi removida e encaminhada à Delegacia de São Cristóvão, e o caso será investigado para saber a dinâmica do acidente.

Foto BPRv