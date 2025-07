MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLIDIR NA TRASEIRA DE CARROÇA E SER ATROPELADO NA RODOVIA SE-170, EM TOBIAS BARRETO

Um motociclista de 60 anos, morreu na noite desta quinta-feira (17), após colidir na traseira de uma carroça, na rodovia SE-170, próximo ao povoado Saquinho, em Tobias Barreto.

As informações passadas pela policia são de que após a queda do motociclista na via, um veículo não identificado, acabou atropelando o homem e fugiu do local sem prestar socorro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou o óbito no local. A policia civil vai investigar o caso.

Instituto Médico Legal (IML) recolheu.

Foto: BPRv