MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLISÃO COM CAMINHÃO NA RODOVIA SE-335, NA ALTURA DO POVOADO TATU EM JAPOATÃ

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (08), na Rodovia SE-335, em Japoatã, após colidir em um caminhão.

De acordo com o levantamento feito no local do ocorrido, por volta das 6h desta terça, na altura do povoado Tatu, zona rural japoatãense, a moto modelo Fazer 150 colidiu na traseira de um caminhão de marca Mercedes-Benz. O acidente levou o motociclista a óbito, ainda na rodovia.

Durante os trabalhos, o BPRv, em parceria com a guarnição da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), controlou o trânsito no local, até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que fez o recolhimento do corpo.

No local ficou constatado que nenhum dos veículos tinha irregularidade. Sendo assim, os dois foram liberados no próprio local do acidente, ao fim da ação.

Com informações da SSP/SE