MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLISÃO ENVOLVENDO UM CARRO DE PASSEIO NA AVENIDA JOSÉ CARLOS SILVA EM ARACAJU

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do BPTran, registrou na manhã deste sábado (09) um acidente de trânsito na Avenida José Carlos Silva, entre os Bairros Aeroporto e Farolândia, em Aracaju.
A ocorrência envolvendo um automóvel e uma motocicleta resultou no óbito do motociclista de 36 anos. Ele estava devidamente habilitado e com documentação do seu veículo atrasado. Um passageiro foi conduzido ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O condutor do carro estava habilitado o veículo licenciado. Ele se recusou a realizar o teste de etilômetro (bafômetro), mas não apresentava sinais de embriaguez, sendo autuado ainda no local.
Após constatação do óbito pelo Samu e ao final da perícia técnica criminalistica, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
O BPTran encaminhou os veículos e o condutor do automóvel à delegacia para as medidas cabíveis ao caso.
Este foi o 33° óbito registrado este ano, sendo o 22° motociclista na região metropolitana.
Com informações e foto da PM/SE