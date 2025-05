Motociclista morre após colisão frontal com caminhão na rodovia SE-230 em Glória

Um motociclista morreu na madrugada deste domingo (04), após colidir uma CG 150 Titan com um caminhão Volkswagen Delivery, na rodovia SE-230, em Nossa Senhora da Glória.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o caminhão trafegava no sentido Monte Alegre–Nossa Senhora da Glória e seguia em direção contrária quando colidiu de frente com o veículo de carga.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito do motocilista no local. Ainda segundo o BPRv, a vítima não portava documentos pessoais.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L). Ele e o passageiro não sofreram ferimentos.

Foto: BPRv