MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLISÃO FRONTAL COM CARRO DE PASSEIO NA RODOVIA SE-160, NO MUNICÍPIO DE BOQUIM

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na noite desta terça-feira (14), na Rodovia SE-160, no município de Boquim.

As informações passadas pela PM são de que o automóvel seguia no sentido Pedrinhas–Boquim quando, ao se aproximar da entrada do povoado Pastor, colidiu frontalmente com a motocicleta, que trafegava no sentido contrário.

O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

O motorista do carro permaneceu na rodovia e, em seguida, foi levado à Delegacia de Boquim para prestar esclarecimentos sobre a dinâmica do ocorrido.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Criminalística estiveram na ocorrência.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Foto: BPRv