MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLISÃO FRONTAL ENVOLVENDO CAMINHONETE E  MOTOCICLETA NA RODOVIA SE-290

Uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta deixou uma pessoa morta neste domingo (29), na rodovia SE-290 em Itabaianinha.

A informação passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que a caminhonete trafegava no sentido Itabaianinha/Umbaúba quando bateu de frente com a moto, que se deslocava no sentido contrário.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito do motociclista.

O BPRv informou ainda que o condutor da caminhonete evadiu-se do local, não sendo possível sua identificação.

Foto: BPRv