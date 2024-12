Motociclista morre após queda na rodovia SE-290 em Tobias Barreto

Um motociclista morreu nesta segunda-feira (02) após cair de uma motocicleta na rodovia SE- 290, no município de Tobias Barreto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), são de que o condutor trafegava no sentido do 11º BPM quando ele acabou caindo e morrendo no local.

Não há informações do que teria provocado a queda.

Ainda segundo o BPRv, o veículo envolvido se encontrava licenciado e o condutor estava com sua CNH regular.

O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo.