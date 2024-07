MOTOCICLISTA MORRE APÓS SAI DA PISTA E CAIR NA RODOVIA SE-403, NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Um motociclista morreu no final da tarde desta segunda-feira (1º) após sair da pista e cair na rodovia SE-403, no povoado Capim Grosso, município de Canindé de São Francisco.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que o condutor da motocicleta seguia no sentido Canindé/Capim Grosso quando, quando nas proximidades da Areia Branca, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Foto: BPRv