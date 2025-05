Um motociclista morreu na noite desta quinta-feira (01), após cair e ser atropelado na rodovia SE-230, em Canindé de São Francisco.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que ele seguia no sentido Poço Redondo, quando se desequilibrou, caiu e foi atropelado por um carro que vinha no sentido contrário.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.

Foto BPRv