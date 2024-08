MOTOCICLISTA MORRE APÓS TENTAR REALIZAR UMA CONVERSÃO EM UMA RODOVIA NA SE-160, EM  ITABAIANINHA

Um motociclista morreu no inicio da madrugada desta segunda-feira (05) após colidir com um carro de passeio, na Rodovia SE-160, Povoado Santa Rita, em Itabaianinha.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o motociclista seguia no sentido Itabaianinha/Arauá e, ao tentar realizar uma conversão à esquerda para acessar o Povoado Santa Rita, acabou colidindo o automóvel, que seguia no sentido contrário.

O motociclista morreu no local. Segundo o BPRv, ele não possuía CNH.

Os dois veículos envolvidos no acidente foram conduzidos à Delegacia de Itabaianinha.

O corpo da vitima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Foto BPRv