MOTOCICLISTA MORRE E MÃE FICA FERIDAS NA SE-290, PRÓXIMO AO POVOADO FONTINHA, EM TOBIAS BARRETO

Um motociclista morreu na noite desta terça-feira (03) após perder o controle do veiculo na SE-290, próximo ao Povoado Fontinha, em Tobias Barreto.

As informações passadas pela policia militar são de que o condutor da motocicleta, que puxava um reboque, seguia no sentido Poço Verde/Tobias Barreto, quando perdeu o controle do veículo, e acabou caindo.

O jovem morreu no local. A mãe dele, que também estava na moto, foi socorrida Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima.

Foto BPRv