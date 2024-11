MOTOCICLISTA MORRE EM ACIDENTE COM MICRO-ÔNIBUS EM POÇO REDONDO; POPULARES TENTARAM LINCHAR O MOTORISTA

Um motociclista morreu na noite deste sábado após acidente com um micro-ônibus, na SE- 407, em Poço Redondo.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o micro-ônibus trafegava pela rodovia em direção a Santa Rosa do Ermírio, quando bateu transversalmente contra a moto, que entrava na rodovia, ao sair de uma estrada.

Com o impacto, o condutor da motocicleta foi arremessado para fora do veículo, e morreu no local. A polícia informou ainda que populares tentaram linchar o motorista do micro-ônibus. Por conata disse não sendo possível realizar teste do etilômetro. Ele foi encaminhado à Delegacia, para os procedimentos legais.

Foto Divulgação BPRv