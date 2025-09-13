Motociclista morre após colidir com ônibus escolar em Porto da Folha

Um motociclista morreu na noite desta sexta-feira (12), após colidir com um ônibus escolar na rodovia SE-317, no povoado Campina, município de Porto da Folha.

As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRv) são de que o ônibus seguia no sentido Porto da Folha/Monte Alegre e nas proximidades do povoado colidiu com a motocicleta. Com o impacto, a motocicleta foi parar embaixo do ônibus.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito do motociclista no local.

Foto: BPRv