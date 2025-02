MOTOCICLISTA PERDE CONTROLE E CAI EM RIBANCEIRA COM CERCA DE 30 METROS NO POVOADO PEDRINHAS

Um motociclista ficou gravemente ferido neste domingo (09), após perdeu o controle do veículo e despencar de uma ribanceira com cerca de 30 metros de altura, no Povoado Pedrinhas, município de Areia Branca.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao Hospital de Urgências de Sergipe, em Aracaju, apresentando múltiplas fraturas.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que o paciente encontrava-se estável, consciente e orientado.

Foto reprodução redes sociais