Um motociclista morreu na tarde deste sábado (17), após perder o controle do veículo que ele pilotava, bater e um buraco na via e cair na pista, no Povoado Jardim, em Itabaiana.

Um equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada informou que a vitima não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.