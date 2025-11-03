Motofest 2025 encerra com sucesso e arrecada mais de 22 toneladas de alimentos em Aracaju

O Motofest 2025 encerrou sua edição deste ano superando todas expectativas. Durante os três dias de evento, realizados na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, em Aracaju, o encontro reuniu milhares de motociclistas e visitantes vindos de diversos estados.

Além do sucesso de público e da intensa programação musical, o evento reafirmou seu compromisso social. Foram arrecadadas mais de 22 toneladas de alimentos não perecíveis, que serão doadas a instituições beneficentes de Aracaju, em parceria com a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (SEMFAS), contribuindo diretamente para ações de combate à fome e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

A edição deste ano também impulsionou o mercado de motocicletas em Sergipe. Nos dias que antecederam e durante o evento, diversas motos foram vendidas nos estandes das concessionárias, além de consórcios, acessórios e itens Life Star. Outro ponto de destaque foi o setor de alimentação, com a praça de alimentação funcionando intensamente durante todos os dias do Motofest, movimentando ainda mais a economia local.

O evento contou com uma ampla exposição de motos customizadas e Big Trail, com destaque para os estandes de grandes montadoras como Honda, Yamaha, BMW e Bajaj, que apresentaram as principais novidades do setor. O espaço se transformou em ponto de encontro entre marcas, profissionais, colecionadores e apaixonados por motociclismo, movimentando o turismo da capital sergipana.

Para os organizadores Renan Tavares e Augusto Pinheiro, o resultado foi mais do que positivo. “Estamos extremamente felizes com o sucesso do Motofest 2025. A energia do público foi incrível, superamos todas as metas e conseguimos unir solidariedade, cultura e lazer em um só evento. A arrecadação recorde de alimentos mostra a força da nossa comunidade e o espírito solidário dos participantes”, destacam.

Com apoio da Fecomércio, Prefeitura Municipal de Aracaju e Governo do Estado de Sergipe, o Motofest 2025 reafirma seu lugar no calendário cultural e turístico do estado, unindo solidariedade, música, entretenimento, negócios e a paixão sobre duas rodas.

