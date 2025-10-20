Motorista de caminhão morre após veículo capotar no Km 157 da BR-101, no município de Estância

O motorista de um caminhão-baú morreu na noite desse domingo (19), após o condutor perder o controle da direção do veículo e capotar no Km 157 da BR-101, no município de Estância.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado e retirou o corpo do condutor que ficou preso às ferragens.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que populares que estavam na rodovia saquearam parte da carga.

A PRF solicitou apoio da Polícia Militar, que auxiliou no controle da situação e garantiu o trabalho de resgate e perícia.

As causas do acidente serão investigadas.

Foto: Corpo de Bombeiros