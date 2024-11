Motorista de caminhonete perde o controle da direção e colide com poste na Avenida Beira Mar Aracaju

O condutor de uma caminhonete perdeu o controle da direção do veículo e colidiu com um poste na tarde desta quinta-feira (31), na Avenida Beira Mar, em Aracaju.

O condutor seguia no sentido Centro/Praias quando perdeu o controle e colidiu com um poste. As informações passadas pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju são de que a Energisa foi acionada e esteve no local para tomar as devidas providências em relação ao poste danificado.

Em nota, a Energisa disse que a colisão não gerou nenhum impacto no fornecimento de energia da região, mas revelou que o poste foi danificado. Para substituir o poste com segurança, será necessário interditar totalmente as duas vias da avenida. “As equipes estão no local desde cedo fazendo alguns reparos, mas a substituição do poste só vai ser realizada a partir das 20h para não impactar o trânsito na região”, explicou a empresa.

Foto SMTT