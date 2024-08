Motorista de carro morre após perder controle do veículo e capotar na rodovia SE-204, em Pacatuba

O motorista de um carro de passeio morreu na noite deste sábado (03), após perder o controle da direção, sair da posta e capotar.

As informações passadas pelo Batalhão de Policia Rodoviária Militar (BPRv), são de que o carro seguia no sentido Pacatuba/Ilha das Flores quando ocorreu o acidente na rodovia SE-204, no trecho do Povoado Lagoa do Junco, município de Pacatuba.

O BPRv informou ainda que devido a gravidade dos ferimentos, o condutor não resistiu e morreu no local.

O Instituto de Criminalística foi acionado e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.