HOMEM DE 52 ANOS MORRE APÓS COLIDIR A MOTO COM CARRO DE PASSEIO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Um homem de 52 anos, morreu nesta segunda-feira (02) após colidir a motocicleta que ele conduzia com um carro de passeio, entre os povoados Alagadiço e Catuabo, no município de Frei Paulo

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar que informou ainda que, o carro era conduzido por um jovem que a população tentou linchar, mas foi impedida por um policial militar à paisana que fez a segurança do condutor até que ele fosse retirado do local.

O motorista do carro se recusou a fazer teste do etilômetro, para verificar a presença de álcool no sangue.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Os veículos foram removidos para a Delegacia de Frei Paulo.