Motorista fica ferido após bater carro em poste de sinalização na Avenida José Carlos Silva, no Bairro São Conrado

O motorista de um carro de passeio ficou ferido na manhã desta terça-feira (27) após colidir com um semáforo na Avenida José Carlos Silva, no Bairro São Conrado, em Aracaju.

Com o impacto, a sinalização ficou danificada. O veículo foi recolhido do local e a via foi liberada.

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) informou que o condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.

A CPTran informou ainda que realizou teste do bafômetro no motorista, mas não identificou embriaguez.

Foto SMTT