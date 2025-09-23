E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 23 de setembro de 2025
Search

Motorista fica ferido após bitrem tombar na rodovia SE-170, em Lagarto

  • |  
WhatsApp-Image-2025-09-23-at-05.51.31-768x432

Um motorista ficou ferido na noite desta segunda-feira (10), após o caminhão tombar na rodovia SE-170, próximo ao povoado Tanque, em Lagarto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o caminhão seguia no sentido Riachão do Dantas – Lagarto quando o veículo tombou.

As circunstâncias do acidente não foram informadas. Os agentes informaram que encontraram o veículo bitrem, tracionado com seus dois semis-reboques, tombado na rodovia. A carga que o veículo transportava ficou espalhada pela pista.

Populares informaram que o motorista foi socorrido por terceiros e encaminhado a uma unidade hospitalar antes da chegada da equipe do BPRv.

Ainda segundo o BPRv, a carga foi transbordada e o veículo guinchado.

Foto BPRv

Leia também