Motorista fica ferido após colisão na Rodovia SE-270, em Salgado

Um acidente envolvendo dois carros de passeio, deixou uma pessoa ferida no inicio da manhã deste domingo (17), na Rodovia SE-270, no povoado Tombo Goretti, em Salgado.

Populares informaram que Celta seguia no sentido Lagarto/BR-101 quando colidiu frontalmente com o Gol, que vinha no sentido contrário.

As informações passadas pela PM, a colisão frontal envolveu um Celta e um Gol, cujo condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já o condutor do Celta não teve ferimentos, enauanto o motorista do Gol foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor do Celta foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L, descartando a ingestão de álcool. Já o motorista do Gol foi autuado por dirigir sem CNH.

Com informações e foto BPRv