MOTORISTA FICA FERIDO APÓS O CAMINHÃO TOMBAR NA RODOVIA SE-220 NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

Um motorista de caminhão, de 40 anos, ficou ferido na noite desta terça-feira (20), após perder o controle da direção do veiculo e tombar na rodovia SE-220, no povoado Ponto Chique, no município de Gracho Cardoso.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que caminhão trafegava pela via no sentido Graccho Cardoso/Aquidabã, quando o condutor perdeu o controle de direção e tombou.

O BPRv informou ainda que por conta do acidente, foi feito um bloqueio total da via.

O motorista foi socorrido e conduzido ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foto BPRV