MOTORISTA FICA FERIDO APÓS TENTAR DESVIAR DE ANIMAL NA PISTA E COLIDIR COM POSTE NA RODOVIA SE-100, EM ESTÂNCIA

O Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) registrou um acidente na madrugada deste terça-feira (22), quando o condutor de um carro tentou desviar de um animal na Rodovia SE-100, no povoado Ribuleirinha, em Estância.

As informações divulgadas pelo BPRv são de que um veículo colidiu com um poste após o condutor tentar desviar de um cavalo solto na pista.

O passageiro do veículo informou que o carro seguia no sentido Povoado Porto do Mato quando o animal apareceu na via e, para evitar o atropelamento, o motorista acabou perdendo o controle da direção e acabou atingindo o poste.

Com o impacto, o condutor ficou ferido. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e em seguida encaminhado ao Hospital Jessé Fontes.

O BPRv não realizou o teste do etilômetro já que o condutor não apresentava condições clínicas no momento da abordagem.

Foto BPRv