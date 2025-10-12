MOTORISTA FICA PRESO ÀS FERRAGENS APÓS CAMINHÃO COM TIJOLOS CAPOTAR NO TREVO DA SE-100, EM INDIAROBA

O motorista um caminhão carregado com tijolos ficou ferido após o veiculo capotar na tarde deste sábado (11), no trevo das Rodovias SE-100 com a SE-488, .

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o caminhão seguia na SE-488 no sentido Indiaroba, quando ao acessar o trevo da SE-100, perdeu o controle da direção na conversão e capotou. A carga se espalhou na pista.

O BPRv informou ainda que o condutor ficou preso às ferragens e foi atendido por uma Corpo de Bombeiros Militar. Após ser retirado, o caminhoneiro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju.

No Huse, ele passou por exames e avaliação de especialidades como a Cirurgia Geral e Ortopedia e segue internado.

Foto: Corpo de Bombeiros