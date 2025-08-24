MOTORISTA MORRE APÓS SER ATINGIDO PELO PRÓPRIO CAMINHÃO ENQUANTO CONSERTAVA O VEÍCULO NA SE-230

Um homem morreu neste sábado (23), após ser atropelado pelo próprio caminhão às margens da rodovia SE-230, no município de Canindé de São Francisco.

As informações passadas pela policia militar são de que o veículo apresentou problemas mecânicos e o motorista desceu para verificar. O homem estava debaixo do caminhão, quando o veículo desengrenou e ele foi atingido.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao local e constatou o óbito do caminhoneiro.

Foto: Rede Social