Motorista morre e um passageiro ficou ferido após caminhão tombar na Rodovia SE-282, em Estância

O motorista de um caminhão morreu e o passageiro ficou ferido no inicio da manhã deste sábado (18), após o caminhão Mercedes Benz que ele conduzia, tombar na Rodovia SE-282, no Povoado Queimadas, no município de Estância.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que quando os militares chegaram, uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou o óbito do motorista. O Corpo de Bombeiros Militar também atendeu às vitimas.

O BPRv informou ainda que o veículo estava devidamente regularizado.

Foto BPRv