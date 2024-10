Nos últimos dias, a cidade de Japaratuba tem sido palco de uma mobilização crescente em torno da campanha de Sizi da Saúde, que lançou o movimento “Liberta Japaratuba”. O objetivo da iniciativa é claro: desafiar o atual grupo que comanda a cidade e devolver o poder ao povo.

Desde o início da campanha, Sizi tem se dedicado a ouvir as demandas da população. Em diversas reuniões comunitárias, ela tem destacado a importância de uma gestão transparente e participativa, onde as vozes dos cidadãos sejam ouvidas e respeitadas.

“Japaratuba precisa de um novo rumo, um caminho que priorize o bem-estar da comunidade e não os interesses de poucos”, afirmou Sizi. O movimento tem atraído famílias, todas unidas em torno do desejo de mudança. “Estou aqui porque acredito que podemos fazer a diferença. A cidade é nossa, e precisamos tomar as rédeas do nosso futuro”, reafirmou Sizi da Saúde.

A eleição se aproxima e a expectativa é alta. O movimento “Liberta Japaratuba” promete ser um divisor de águas nas próximas eleições, galvanizando um desejo de mudança que ressoa em cada esquina da cidade. Sizi tem se mostrado determinada e otimista: “A mudança começa agora. Juntos, podemos construir uma Japaratuba onde todos tenham voz e vez’, afirmou Sizi.

